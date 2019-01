Kullamäe lahkumise põhjustas emotsionaalne tüli klubi omanikuga

Kullamäe ja Jantsoni tüli algas sellest, et klubisse toodi Jantsoni eestvedamisel ameeriklane Ronald Eric McGhee jr. Mängija värbamist peatreeneriga ei kooskõlastatud ning asi läks emotsionaalseks. «Tüli sai sellest alguse, aga see mängija pole milleski süüdi. Meil olid erinevad arusaamad sellest hetkest,» ütles Kullamäe.

Kuna uudis on värske ning Kullamäe lahkumisotsus sündis järsult, pole 47-aastane korvpallitreener veel jõudnud mõelda, mida ta edasi teeb. Samas oli ta ka täna hommikul veendunud, et lahkumine oli õige otsus. «Jah, hinges olen rahul,» kinnitas ta.

Kõige raskem oli tal lahkumisest teatada aga mängijatele. «Ülikeeruline ja ülikahju on. Palusin mängijate käest vabandust. See oli emotsionaalne hetk, sest korvpall tähendab mulle palju. Kokkuvõttes on see aga elu,» ütles Kullamäe.