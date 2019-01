Kaos Ferraris? Värskele tiimijuhile otsitakse juba abilist, ekskonkurent siunab otsust

Arrivabene lahkumise järel ähvardab väljaande Gazzetta dello sport andmetel vallandamine ka Louis Camillerit, kes on jõudnud Ferrari tegevjuhi ametit pidada vaid pool aastat. Tema asemele tahab Ferrari ja FiatChrysleri kontserni juht John Elkann tuua endise tiimijuhi Stefano Domenicali, kes on viimased aasta aega tegutsenud edukalt Lamborghini tegevjuhina. Aastatel 2008-14 Ferrari vormel 1 tiimi juhtinud Domenicali pidi loovutama 2014. aasta kevadel oma koha Marco Mattiaccile, kes asendati omakorda peagi Arrivabenega.

Binotto valimine uueks juhiks oli aastaid Jordani tiimi juures töötanud Andersoni sõnul aga viga – mitte põhjusel, et Binotto uues ametis hakkama ei saaks, vaid seetõttu, et nii pandi väärt mees ametisse, mis ei lase tal piisavalt oma trumpalale keskenduda.

Binotto asus Ferrari mootorite arendusosakonda juhtima pärast seda, kui turbohübriidmootoritele üleminekuga 2014. aastal lootusetult puusse pandi. Hea töö järel edutas toonane tegevjuht Sergio Marchionne ta 2016. aasta keskel juba terve tehnikaosakonna pealikuks. Ferrari on sestpeale suutnud anda oma sõitjatele taas võiduvõimelise auto, kuid Sebastian Vetteli või tiimi pidevad eksimused pole neil lubanud Mercedeselt tiitlit endale haarata.

«Binotto on olnud tehnikadirektori rollis väga hea. Lastagu tal seda olla,» sõnas Anderson väljaandele Autosport. «See töö käib seitse päeva nädalas, täiskohaga. Seda ei saa millegi muu kõrvalt teha. Binotto üleviimine jätab Ferrarisse tema praegusele kohale tühimiku. Minu arvates on see viga, nad oleksid pidanud kellegi teise otsima.»

Hea asjatundja vales rollis?

Ferrari pole veel teatanud, kes saab Binotto asemikuks, kuid on võimalik, et tema tööülesanded jagatakse ära aerodünaamikosakonna juhi Enrico Cardile ja mootoriosakonda juhtivad Corrado Iotti vahel. Pärast 2014. aasta fopaad kulus Ferraril «taastumiseks» pea viis aastat, mille jooksul Mercedes on noppinud kõik tiitlid. Ent Ferrari telgitaguste tundjate sõnul on just rahulik Binotto aidanud Maranello tiimil kriisist üle saada. Arrivabenele pandi seevastu süüks töökultuuri, kus asuti esimese asjana alati süüdlast otsima ja kellegi peale näpuga näitama.

Stefano Domenicalile terendab võimalus vormel 1 sarja naasta. FOTO: DANIEL MUNOZ / REUTERS/ Scanpix

«Keegi peab muidugi vastutama, aga süüdistamisel pole mõtet. Tuleb lihtsalt tagada, et sama viga uuesti ei tehtaks. Ent ma ei mõista, miks peab võtma oma parima tehnikaasjatundja ja panema ta poliitilisele positsioonile, mis pole kindlasti tema trump. Miks peaks keegi nii tegema?» imestas Anderson. «Väga kerge on paar sekundikümnendikku sinna-tänna kaotada, aga nende tagasivõitmine võib olla palju raskem. Selleks peab langetama õigeid otsuseid.»