Chelsea peatreener tegi koondisejalgpalli täiega maha: sealt pole midagi õppida!

Tema sõnul jagavad seda arvamust enamik treeneritest, ent vähesed julgevad seda välja öelda. «Ma ei vaadanud MMilt mitte ühtegi mängu. Mulle ei meeldi koondisejalgpall. Sellest pole mitte midagi õppida. See on üldlevinud arvamus, kuid seda ei öelda lihtsalt välja,» ütles Sarri.

«Võimatu on panna 30 päevaga koondis hästi mängima. Iga MMil mänginud koondis kaotas tippklubile kõik mängud. See on ka normaalne, sest klubides on sul aega meeskonnaga tööd teha. Koondises seda luksust pole. Nii EMil kui MMil ei näe me hästi organiseeritud meeskondi,» jätkas Sarri.