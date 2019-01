Citroeni pealik: nüüd peame küll võitma hakkama

Citroen võitis viimase MM-tiitli 2012. aastal. Pärast seda on võidetud vaid seitse MM-rallit. «Me peame võitma, sellepärast me siin olemegi,» ütles Budar. «Meil on hooaja alguses selge eesmärk ning nende eesmärkide täitmiseks vastav koosseis.»