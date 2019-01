Coltsi hooaeg lõppes kohutava esitusega

Viimasest 11 mängust 10 võitnu Coltsi mäng kärises põhihooaja edukaima meeskonna vastu igal rindel. Mängujuht Andrew Luck oli liimist lahti, kaitsjad lubasid Chiefsi ründajatel eriti esimesel poolajal liiga vabalt edeneda ja isegi NFLi ajaloo resultatiivseim mängija Adam Vinatieri eksis kahel lihtsal löögiüritusel. Võõrustajad said esimese kahe pallivaldamisega kirja kaks touchdowni ehk sisse 14:0 edu ja tagasi enam ei vaadatud.

Selle kaotusega sai otsa ka Hundi kaheaastane leping Coltsiga. Et eestlase selja taha jäi karjääri parim hooaeg, on oodata, et meeskond soovib temaga sõlmida uue lepingu.