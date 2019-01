Manchester United ihub hammast Inglismaa koondise peatreenerile?

Ehkki praegu on peatreeneritoolil endine ManU legendaarne ründaja Ole Gunnar Solskjaer, siis Inglismaa meedias räägitakse, et järgmisel hooajal võtab tüüri üle uus mees. Kõige enam on seni käinud läbi praeguse Tottenham Hotspuri peatreeneri Mauricio Pochettino nimi, kuid viimaste viidete kohaselt jääb tema oma kohale paigale.