Mis põhjusel diskvalifitseeriti Kristjan Ilves MK-etapilt?

Seetõttu polnud eestlastele otsus diskvalifitseerimise kohta ka ülemäära suur löök, kui tuua kõrvale sakslane Fabian Riessle, kes oli üleeile enne diskvalifitseerimist koguni liidripositsioonil. «Ma kujutan ette, mida tundis Riessle, kui ta liidrina maha võeti. Siis on löök kindlasti palju suurem. Aga noh, mis seal ikka, tuleb edasi minna. Selline on elu,» tõdes Andrus Ilves.

Tegelikult on kombinesooni ostes või tellides olukord selline, et ega täpsete näitute kohta aimu pole. «Väidetavalt peaks kõik olema mõõdus, et kui hüpata, siis on kõik korras, aga oleme selle kombinesooniga varem ka hüpanud. Ma ei teagi täpselt, kas Otepääl (eelmise nädala Otepää MK-etapil – toim) hüppas ta sama kombinesooniga või siis lihtsalt ei kontrollitud. Eks nüüd saime teada, et tuleb teda natuke venitada ja hüpata rohkem,» möönis ta.