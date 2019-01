Kalev/TLÜ omanik Kullamäe lahkumisest: esimene poolaasta oli kergelt öeldes lati alt minek

Lisaks avaldas Jantson toetust Martin Müürsepale, kes Kullamäe lahkumise järel peatreeneri kohustused üle võtab. «Küll aga on mul siiralt kogu südamest hea meel, et üks mu parimaid sõpru on valmis elus keerama järgmise peatüki ja alustama peatreeneri karjääri. Olen isiklikult Martinile toeks nii nagu oskan ja olen veendunud, et kogu meie võistkond eesotsas mängijate, Kalle, Oliveri ja Brettiga teevad sama,» viitas Jantson abitreeneritele Kalle Klandorfile ja Brett Nõmmele ning mänedžerile Oliver Lällile.

Klubi teatas reedel, et lõpetab koostöö Kullamäega, põhjuseks olid omaniku ja peatreeneri erinevad arusaamad. «Ma tahan teda tänada, et ta pakkus mulle võimalust peatreenerina töötada. Aitäh selle aasta eest,» sõnas Kullamäe siiski. «Ülikeeruline ja ülikahju on. Palusin mängijate käest vabandust. See oli emotsionaalne hetk, sest korvpall tähendab mulle palju. Kokkuvõttes on see aga elu,» ütles Kullamäe.