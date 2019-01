Solskjæri esimene suur mäng: De Gea ja Rashford tõid Unitedile võidupunktid

Kui Solskjæri eelmised võidud tulid Cardiff City, Huddersfield Towni, Bournemouthi, Newcastle Unitedi ja Readingu üle, siis Tottenhamist jagusaamine on kindlasti 45-aastase norralase treenerikarjääri suurim saavutus.

Rashford on kolmes järjestikuses Inglismaa meistriliiga kohtumises löönud värava, mis on noore inglase isiklik tippmark. Pogba on aga Solskjæri juhendamisel löönud koguni neli väravat ja andnud neli resultatiivset söötu.