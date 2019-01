Tehnikageenius asub Ferrarit päästma

Suutmatus kriitilisel hetkel otsustavalt reageerida, komme otsida esimese asjana alati süüdlast ja võimetus ajakirjanikega läbi saada viisid niikaugele, et Ferrari vormel 1 võistkonna juht Maurizio Arrivabene sai uue aasta algul hundipassi. See pole üllatus, küll aga on Ferraril oht talle järglast nimetades ise kahe jalaga ämbrisse astuda.