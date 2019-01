Ultrasportlased trotsisid pakast ja paksu lund: «See võistlus on potentsiaalselt eluohtlik...»

Tee peale jõudes hoidsin Martini tempot, kes rääkis, et kavatseb kõik teelõigud normaalselt joosta. Vaatasin meie 5:30-5:40 min/km tempot ning mõtlesin, et ta on küll tugev ja alustab julgelt, kuid sammudes puudub ultrale vajalik kergus ja veerevus ning selleta lõpuni sellises tempos ilmselt ei kesta.