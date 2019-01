Olümpiavõitja usub, et maratoni müütilise kahe tunni piiri murdmine on võimalik

«See on võimalik. Kui inimkeha oma mõistuse ja keskendatuse paika saab, jõutakse selleni ja alla kahe tunni jooksmine on igati võimalik,» vahendab Rio de Janeiro olümpiamängudel kuldmedali võitnud Kipchoge mõtteid Xinhua uudisteagentuur. «Õige treenituse, õige keskkonna ja õigete inimeste, ka õige mõtlemisega on kõik võimalik. Aga see nõuab, et keegi sellesse usub.»

Kuigi 34-aastane Kipchoge ilmselgelt ise usub, siis ei hakanud ta vekslit välja käima, et ta kahe tunni piiri uuesti ründama läheb. Keenialane jäi oma sõnumis teooria tasemele: «Ei ole palju inimesi, kes mõtlevad alla kahe tunni jooksmisele. Kui keegi plaanib seda teha ja tal pole vaimusilmas sellesse usku, pole miski võimalik. Aga kui sul on see usk vaimus, veres, naha all ja luuüdis, siis on see võimalik.»