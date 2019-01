Nadal viskas pressikonverentsil tukkuma jäänud ajakirjaniku üle nalja

«Täna ei ole väga põnev vist,» itsitas Nadal pärast tukkuva ajakirjaniku märkamist. Kui too ruumi naerupahvaku peale silmad avas ja vabandama kukkus, lohutas 17-kordne suure slämmi tšempion, et pole hullu ühti. «Sa ju panid silmad selleks kinni, et keskenduda sellele, mida ma räägin,» naeris Nadal.