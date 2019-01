Eesti tennisenaiskond kohtub Ukraina, Bulgaaria ja Rootsiga

Viimase info kohaselt on Eesti teise numbri Kaia Kanepi kaasalöömine endiselt lahtine. «Oleme Kaiaga sel teemal rääkinud, kuid selget vastust pole saanud. Ka ei­­-vastust mitte. Seega võib öelda, et seis on positiivsem kui varem,» lausus tenniseliidu peasekretär Allar Hint Postimehele aasta lõpus, pidades silmas, et Kanepi pole alates 2015. aastast sel võistlusel Eestit esindanud.