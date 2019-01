Kahekõne Martin Reimiga: kes on see Mbappé, kes mul pingil istub?

Rahvuste liiga mängud on seljataga. Eesti lõpetas magusa võiduga, kuid väljalangemisega C-liigast. Sul on olnud aega meie mänge seedida. Mis hinnangu annad?

Tunded on kahetised: üks on see, mida südamest tahtsin ja milline oli eesmärk, teisalt reaalsus. Need ei ühti. Tahtsime jääda püsima C-liigasse ja võidelda ka playoff-koha eest. See polnud utoopiline, sest kui jätta välja 0 : 2 kaotus Ungarile, ei teadnud ülejäänud kohtumistes kuni lõpuni välja, kelle kasuks skoor kukub. Ma ei ütle, et me olime paremad, aga olime konkurentsis.

Et me C-liigas mängisime, oli me oma «süü», sest tõusime sellele tasemele 2017. aastal. Põhimõtteliselt olime autsaiderid. Seega ei läinud me alt, aga ei teinud ka sammu edasi.

Reaalsus oli ka see, et vastaste mängijate klubid on kõvemad.

Selle taha ei taha ma pugeda, aga nii ta on. Meie lähtekoht on selline, et peame iseend ületama. Ka maailma edetabel, mida ma eriti ei jälgi, näitab, et vahe oli sees. Arusaadavalt ei huvita need põhjendused küll kedagi.

Olen väga rahul, et mängisime C-liigat, sest karastuse sai mitu mängijat, kes peavad järgmistel aastatel liidrirolli kandma. Me ei olnud ju väljas hetke võimsaima löögirusikaga. Itaalia ja Hollandi kõrgliiga mees (Ragnar Klavan ja Karol Mets – toim.) olid puudu, Mattias Käit oli puudu. Palliga pool ja initsiatiivi haaramine oli selle võrra raskem. Madis Vihmannil pole varem vaja olnud sellise surve all mängu üles ehitada. Tema kaitsepool tegi kõva arengu ja ta tõusis koondises arvestatavaks tegijaks.

Rahvuste liiga eripära on see, et see on surutud kolme kuu sisse ja meil sattus olema just selline periood, kus paljud juhtmängijad ei saanud kaasa teha. Vaatamata sellele polnud me lootusetud, meil olid oma šansid. Vaadakem Soomet: ta sai hea hoo üles avamängus Ungari vastu, kui vastane oli tegelikult parem sats, aga Soome lõi kontraga ära ja sealt hakkas neil edasi hästi veerema. Meie vastu lõid nad värava viimasel minutil.

Eesti - Soome kohtumine Rahvuste liigas lõppes valusa lüüasaamisega. FOTO: Tairo Lutter

Kuidas hindaksid eri liinide – väravavaht, kaitse, poolkatse, edurivi – hetkeseisu?

Kõigil liinidel on vaja juurde panna. Lööksin mängu kaheks: kaitse sai kaitsemänguga suht hästi hakkama, aga probleemid olid rünnaku ülesehituse faasis. Poolkaitse oli sarnane: kontrollivad keskpoolikud said hakkama, aga rünnakute organiseerimisel suutis vaid Kostja (Vassiljev – toim.) midagi luua. Teised poolkaitsjad Ilja Antonov ja Artjom Dmitrijev pole seda tüüpi. Keeruline oli ründajate poole pealt, sest nad olid hooajal suutnud kamba peale lüüa oma liigades kolm-neli väravat ja polnud kõige paremas hoos. Kõik on tegelikult palju komplektsem, ründajate hea mäng sõltub poolkaitsest ja kaitsjate oma ründajate ründemängust jne.