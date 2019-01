Otepää MK-etapp on norralastele määrava tähtsusega

NRK kirjutab, et Otepää meeste 15 km klassikasõit määrab suuresti ära selle, kes pääseb Seefeldi MMil sama distantsi starti.

Norra MM-koondises on distantsisõidule neli kohta, ent soovijaid koguni kuus – Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby ning Emil Iversen.

Ainsana ei tule Otepääl starti Iversen, kes jäi pärast Tour de Skid haigeks. Kusjuures, Tour de Ski jättis norralane pooleli just seetõttu, et valmistuda eraldi Otepää MK-etapiks.

Kuigi Otepää MK-etapp on Norra koondise seisukohast oluline, ei tähenda Iverseni puudumine seda, et tal nüüd mingisugust varianti MM-koondisesse pääseda pole. Tal on distantsisõidus sel hooajal ette näidata head tulemused ning kui ta suudab järgmistel etappidel end tõestada, peaks tema koht kindel olema.