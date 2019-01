Ott Kiivikas Arida Murust: ainult võitmisest talle ei piisa

Kiivikat ootab ees harjumuspäratu aasta, sest viimased 25 aastat järjepidevalt võistelnud sportlane tänavu lavalaudadele ei astu. Küll aga valmistub ta pingsalt profikarjääriks.

«Vaatan aasta lõpus, mida ma selle aastaga suudan füüsilises mõttes ära teha. Praegu on minu eesmärk võtta iga kuuga üks kilogramm kehakaalu juurde. Kui me teeksime seda intervjuud selle aasta detsembris, siis näeksite vähemalt 10-12 kilogrammi raskemat Ott Kiivikat. Aasta lõpus vaatan juba uue hooaja võistluskalendrile peale,» avaldas Kiivikas oma tulevikuplaani.

Kuigi sportlasena tal tänavu väljasõite ei tule, on Kiivikas teatavasti ka treener. Tema juhendamise all treenib ka bikiinifitnessi maailmameister Muru, kelle eesmärk on tänavu MM-tiitlit kaitsta.

«Praegu on meie plaan selline, et kevadhooaja jätame vahele. Algselt oli kevadel eesmärk EM, aga meid ei rahulda ainuüksi tiitlivõistlustelt tiitlivõistlustele jalutamine ja medalite korjamine. Küsimus on ikkagi selles, et sportlane areneks,» selgitas Kiivikas oma treenerifilosoofiat.

«Kui oled terve hooaja võistluskarussellis, siis arenguks tihti ruumi ei jäägi. Võib ju tekkida küsimus, et mis arengust me räägime, kui sa täna oled maailmameister – mine kohale ja võida uuesti. Me soovime lisaks tiitlitele tulla välja veelgi parema vormiga. Selle jaoks on vaja aga aega,» jätkas Kiivikas.

«Sügisel on eesmärk kahed maailmameistrivõistlused. Ta on jätkuvalt ka juunior ning juunioride MM-kuld on tal puudu. Lisaks soovib ta kaitsta eelmise aasta edu naiste MMil,» avaldas Kiivikas hoolealuse eesmärgid.