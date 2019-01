Mads Østberg jätkab karjääri WRC 2 sarjas

«Pean tunnistama, et olin pettunud, kui mul ei avanenud selleks hooajaks WRC sarjas võimalust. Ralli on minu jaoks rohkem kui töö. See voolab mul veres ja on minu kirg. Mul polnud kordagi plaanis oma unistustest loobuda. Mul on Citröeniga seoses nii palju häid mälestusi ning see on ka põhiline põhjus, miks ma langetasin sellise otsuse,» ütles Østberg.