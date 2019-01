Che Guevara (vasakul ülal) valvsa pilgu all torkas Eesti naiskond eesotsas ankrunaise Katrina Lehisega kõik vastased läbi.

Mis saaks olla parem väärt ankrunaisest? See, kui sul on neid võistkonnas kaks! Et Eesti epeenaiskond võib praegu nautida täpselt sellist olukorda, tõestas MK-etapp Havannas, kus Irina Embrichilt matšide lõpetaja rolli pärinud Katrina Lehis näitas kaks korda külma närvi, tasuks esikoht.