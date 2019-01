Moskva CSKA alistas liidrite duellis Himki ja jätkab täiseduga

Seega jätkab CSKA Ühisliigas kaotuseta, olles võitnud kõik 13 kohtumist. Himki on kümne võidu ja kahe kaotusega teisel kohal. Täpselt sama võitude-kaotuste suhe on ka kolmandat positsiooni hoidval Kaasani Unicsil. Kalev/Cramo on tabelis kuue võidu ja seitsme kaotusega kaheksandal kohal.