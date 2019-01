Saatesari "Suusaajakiri" võtab tänavuse hooaja esimeses saates luubi alla meie noorte suusatamisoskused. Lumenappus on viimastel talvedel muutnud meie suusakalendrit. Kas aga kehvad lumeolud on jätnud oma jälje ka meie noorte klassikalisele suusatamise oskusele? Millist võidukäiku teevad meil uued talispordialad? Teeme ka kokkuvõtteid erinevatest võistlussarjadest. Saate paneb kokku Martin Mae ning see on kavas laupäeval algusega kell 12.40 nii Kanal 2 kui ka Postimees.ee vahendusel.