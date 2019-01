Fury tahab kordusmatši Wilderiga: tulen kas või Antarktikasse

On igati loogiline, et Fury ja Wilder peavad nüüd ka kordusmatši ning praegu läbirääkimised selle nimel ka käivad. Kuid see matš leiaks suure tõenäosusea aset taas USAs. Fury tahaks enne aga poksida kodumaal.

«Usun, et mul on aega veel kümme aastat poksida. Pean lihtsalt enda eest hoolt kandma,» jätkas Fury.

«Eelkõige tahan kordusmatši Wilderiga. Kas see toimub, sõltub juba tema leerist. Mul pole vahet, kus see matš toimub. Olgu see Ameerikas, Inglismaal, Austraalias või Antarktikas. Kus iganes see matš toimub, meie oleme seal kohal!» ütles Fury.