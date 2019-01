Homme otsepilt: vigastatud Klavanita Cagliari vajab lähirivaali vastu hädasti punkte

33-aastane Klavan käis viimati Cagliari särgis väljakul liigakohtumises 22. detsembril, kui 1:3 kaotusmängus Rooma Lazio vastu vahetati eestlane juba avapoolaja järel välja, kuna ta oli tuharalihasele liiga teinud. Laupäeval toimunud pressikonverentsil andis Cagliari peatreener Rolando Maran teada, et Klavan veel vigastuspausilt ei naase. Mäletatavasti oli keskkaitsja trauma tõttu mängukõlmatu ka hooaja alguses, kui ta ei saanud meeskonda aidata üle kahe kuu.

Cagliari asub liigatabelis 19 vooru järel 20 punktiga 20 meeskonna konkurentsis 13. kohal ning on viimasest viiest kohtumisest kaotanud suisa neli. Viimati said mängumehed tunda võidurõõmu 26. detsembril, kui koduväljakul alistati tulemusega 1:0 Genoa meeskond. Käimasoleval aastal on peetud üks kohtumine, mil esmaspäeval langeti Itaalia karikavõistlustel konkurentsist, kui kaotati skooriga 0:2 Atalantale.