Manchester City sai kohustusliku võidu

Paar põnevat fakti. Viimase kahe ja poole hooajaga on Sterling teeninud Inglismaa jalgpalli kõrgliigas 11 penaltit, millega jääb alla vaid Jamie Vardyle (12) ja Wilfried Zahale (12). Eelmise hooaja algusest on Sane andnud Inglismaa jalgpalli kõrgliigas 23 resultatiivset söötu, mida on lähimast jälitajast viie võrra rohkem.