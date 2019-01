Legendaarne väravavaht teatas sportlaskarjääri lõpetamisest

Cech alustas profikarjääri 1999. aastal kodumaaklubis Blšany Chmel, kust siirdus Praha Spartasse ja seejärel Prantsusmaa ja Rennes’ kaudu juba Inglismaale. Rahvuskoondist esindas Cech aastatel 2002-2016 kokku 124 korda. Inglismaa Premier League’is on tal kirjas 443 kohtumist. «See on minu 20. hooaeg profisportlasena ja ma tunnen, et praegu on õige aeg teatada karjääri lõpetamisest,» lausus Cech.