Juventuse kapten Chiellini: tänu Ronaldole oleme valmis võitma Meistrite liigat

«Cristiano Ronaldo lõi meie vastu nii palju väravaid ning putustas minu unistus korduvalt – Cardiffis, Madridis, Turinis. Varasemalt oli minu jaoks Meistrite liiga võit unistus, nüüd on see aga eesmärk,» lausus Chiellini

«See sai meie kõigi eesmärgiks pärast Ronaldo liitumist. Ronaldo on maailma parim jalgpallur, keda meil on vaja viimase sammu tegemiseks Meistrite liiga võidu poole. Ra on suurepärane mängija, aga ka inimesena oskab ta meeskonda sütitada,» seletas Chiellini.