Shiffrin jätkas suurepärast hooega järjekordse võiduga

Shiffrini edu oli lõpuks teisele kohale tulnud prantslanna Tessa Worley ees 1,21 sekundit, kolmandaks tuli itaallanna Maeta Bassino, kes kaotas Shiffrinile 1,57 sekundiga.

Sel hooajal on Shiffrin võitnud MK-sarjas üheteistkümnest etapist kümme, olles sellega kindel liider. Ühtlasi on Shiffrinil lootus ka püstitada MK-sarja rekord – siiani on ühe hooajaga enim etapivõite suutnud koguda Vren Schneider, kes teenis 30 aastat tagasi 14 etapivõitu.