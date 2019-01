Katari laagriga rahule jäänud Reim: mõnigi uus mees võib siit pääseda valikmängude koosseisu

«Island on väga agressiivne ja võitluslik üle väljaku – see on nende trump.» Nii ütles Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim päev enne kohtumist Islandiga ETV-le. Tegelikkus oli midagi muud, sest agressiivsus ja võitluslikkus jäi Dohas peetud mängus otsekui sordiini alla. Väga nappide võimalustega möödunud heitluses, kus Eesti parimaks hetkeks jäi Henri Anieri pealöök ja väljaku teises otsas pidi Marko Meerits vaid kaks korda osavalt pareerima islandlaste löögi, jäidki lõpuks väravad löömata.