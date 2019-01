Teadmatus olukorras Kanepi üllatas südi võitlusega isegi oma treenereid

Märgiline on seejuures asjaolu, et samad tennisistid kohtusid loosi tulemusena omavahel juba teist suure slämmi turniiri järjest. Kui mullu 27. augustil US Openil toimunud esimese ringi kohtumisest väljus kindla 6:2, 6:4 võiduga Kanepi, siis eilse matši järel võis käed rõõmust taeva poole sirutada Halep, kelle jaoks lõppes ühtlasi koguni neli mängu kestnud kaotusteseeria. «Ma ei taha US Openi mängu meelde tuletada, sest see oli raske matš,» naeris 27-aastane rumeenlanna võidujärgses intervjuus. «Seetõttu lasus mu õlgadel teatav koorem, sest tean, et Kaia vastu pole kerge mängida, kuna ta lööb palli väga tugevalt, kuid ma ei andnud alla ning sain sellest võidust omajagu enesekindlust juurde,» lisas ta.