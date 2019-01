Raul Olle Otepää MK-etapist: klassikas saadakse norralastele rohkem vastu

Käimasoleval hooajal on üks 15 km klassikadistants sõidetud, mille võitis Rukal venelane Aleksander Bolšunov. «Klassikas saadakse neile (norralastele – toim) isegi ehk natuke rohkem vastu. Näiteks Iivo Niskanen – olümpiavõitja. Aga venelastel tõusis Bolšunov väga jõuliselt esile, sai olümpiamängudel kolm medalit. Sel aastal on teda korralikult toetanud Andrei Melnitšenko, täiesti uue tegijana, ja Sergei Ustjugov, kes on hooaja alguses saadud käevigastusest korralikult taastunud. Ta näitas Tour de Skil endale omast korraliku minekut,» sõnas Olle.