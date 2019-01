Vaata sarja: maailmas kõige kiiremini kasvav tehnikaspordiala Eestis

Droonide võidusõit on maailmas kiireimini kasvav tehnikaspordiala, millega Eestis on tegeletud viis aastat. 2017. aastal alustas HOBIzone spordiklubi MTÜ regulaarsete droonivõistluste korraldamisega ning 2018. aasta hooajal korraldati Põhjamaade pikim droonivõistluste hooaeg, kus kümne etapi jooksul selgitati välja parimad piloodid meie regioonis. Sarja nimitoetaja Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul on möödunud aasta Robotexil korraldatud võistlusest tänaseks välja kasvanud väga edukas ja arvestatav karikasari nii tõsistele kui ka hobipilootidele. «Droonid hakkavad meie igapäevaelus mängima aina suuremat rolli näiteks korrakaitse tagamisel ja esmaabi osutamisel. Liiga projekti raames oleme saanud aktiivselt hoida end kursis droonimaailmas toimuvaga ja kasutatavate tehnoloogiatega, et õppida, aga samas ka pakkuda elamusi pealtvaatajatele,» kirjeldas Polli.

Pilootide eesmärgiks on läbida kahe minuti jooksul rajal võimalikult palju ringe ning olla oma finaalis kahe parima piloodi hulgas, et tõusta edasi kõrgema tasemega finaali. Drooni juhib piloot puldiga ohutust kaugusest, aga piloot ise istuks justkui drooni pardal, sest ainus, mida ta näeb, on drooni pardal oleva kaamera pilt oma videoprillides. Võistlusdroon on nelja propelleriga mehitamata õhusõiduk, mis on võimeline arendama kiirusi kuni 200 km/h ning nullist sajani kiirendama 0,4 sekundiga. Piloodi jaoks tähendab see, et rajal tuleb navigeerida igas sekundis läbi või ümber vähemalt kahe takistuse, seega nõuab juhtimine täielikku kontsentreerumist ja kokkupõrked pole sellel spordialal juhuslikud.