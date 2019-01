Kalev/Cramo korvpalliklubi kodumänge saab kuulata kirjeldustõlkide abil

Kirjeldustõlge on teenus, mis võimaldab vaegnägijail saada osa visuaalsest kultuurist – kunstist, teatrist, kinost, spordist. Eestis on kirjeldustõlke saanud filmid (nt mängufilm «Päevad, mis ajasid segadusse», animafilm «Lotte ja kuukivi saladus»), on kirjeldatud teatrietendusi (nt Ugala Teatri lavastuste «Kolm meest paadis» ja «Amalia» etendused) ja kunstinäitusi (teenust pakub nt Kadrioru kunstimuuseum).