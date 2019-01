Video: USA võimleja esitas dogmasid ümber lükkava täiusliku kava, mis vallutas interneti

Kaheminutiline video Ohashi kavast kogus kiiresti kümneid miljoneid vaatamisi ning seda sugugi mitte ainult tehnilise täiuslikkuse tõttu. Nimelt ei kadunud Ohashi näolt kava lõpuni rõõmus naeratus, mis vastandas tema esitust tugevalt tavapärasele sportvõimlemise traditsioonile. Arvestades, et seoses Larry Nassari seksuaalse ahistamise skandaaliga on riistvõimlemine viimaste aastate jooksul pälvinud palju negatiivset tähelepanu ning seda on nimetatud suisa noorte naiste rõhumiseks, oli Ohashi esitus kui sõõm värsket õhku.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

Varasem USA karikavõistluste võitja, 21-aastane Ohashi astus ülikooli 2015. aastal, loobudes seeläbi eliitvõistlustel osalemisest ja olümpiale pürgimisest, sest teda vaevasid kroonilised õla- ja seljavigastused. Ka tema on tunnistanud, et on pidanud kannatama treenerite sõimu ja vaimse terrori all.

«Nüüd tahan näidata vaid rõõmu... alati peab armastama seda, mida teed. Tean, mis tunne on, kui see rõõm on sinult röövitud,» rääkis Ohashi hiljuti NBC-le.