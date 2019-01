Sotšis kaks kulda võitnud Venemaa dopingupetiselt võetakse presidendiamet ära

Komisjon jõudis järeldusele, et kõik neli meest rikkusid keelatud ainete tarvitamisega reegleid. Lisaks mõisteti nad süüdi «keelatud meetodi tarvitamises» ehk uriiniproovide vahetamises puhaste vastu. Zubkov kannab juba tingimisi karistust alates 19. detsembrist, ülejäänud kolm meest alates 13. detsembrist. Kuna kõigile oli tegu esimese rikkumisega, määrati neile standardkaristus.

Seega peavad kõik neli kandma järgmised kaks aastat võistluskeeldu. Zubkov vabaneb niisiis keelu alt 2020. aasta 18. detsembril, teised kolm meest nädalajagu päevi varem. Sel perioodil ei tohi nad osaleda ühelgi võistlusel ega üheski alaga seotud tegevuses. Eraldi täpsustati, et see tähendab administratiivtööd, näiteks tegutsemist rahvuslike organisatsioonide ametniku, direktori, kohtuniku, muu töötaja või vabatahtlikuna.

Kui ülejäänud kolmikule pole sellest suuremat tähtsust, siis Zubkov peab värske otsuse tõttu loobuma Venemaa alaliidu presidendi kohaks. Iseküsimus on see, kas ja kui kiiresti venelased kavatsevad otsust täita. Võttis ju ROKi distsiplinaarkomisjon juba tunamullu Zubkovilt ja teistelt meestelt olümpiavõitja tiitli, ent novembris teatas Moskva linnakohus, et CASi karistused Venemaa Föderatsiooni territooriumil lihtsalt ei kehti.