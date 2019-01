Baruto kunagine konkurent ja Jaapani suurlootus lõpetas pisaraid pühkides karjääri

Kisenosato on järjepidevalt hädas olnud vigastustega. 2017. aastal sai temast üle ligemale kahe kümnendi viimaks järgmine Jaapanis sündinud yokozuna tiitli kandja. Nüüd jääb alles kaks tegevmaadlejast yokozuna't, kes on mõlemad Mongooliast - Hakuho ja Kakuryu.

«Tunnen, et tegin kõik, mis minu võimuses. Mind toetasid nii paljud inimesed, tunnen vaid siirast tänu,» rääkis Kisenosato pressikonverentsil pisaraid pühkides. Nüüdsest tuntakse teda Arasio nime all ning ta on lubanud ennekõike tegeleda noorte sumomaadlejate treenimisega.