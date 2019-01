Kristina Šmigun-Vähi: kõik minu proovid olid puhtad, mulle tehti liiga

2013. aasta detsembris sai Šmigun-Vähi teate, et tema 2006. aasta Torino olümpiamängude proovide kordustestimisel on neist leitud, sportlase endi sõnu kasutades, kahtlasi molekule. Järgnes pikk kohtuvaidlus, mis sai lõpu alles neli aastat hiljem, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee avaldas oma kodulehel lühikese teate: «ROK kinnitab, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelanalüüsimine on lõpule viidud ja selle käigus ei ilmnenud ainsatki positiivset dopingujuhtumit. Mingeid käimasolevaid protseduure pole ja see järelanalüüsi protsess on nüüd kindlasti lõppenud.»

Täna avaldas Šmigun-Vähi, et kõik temalt võetud proovid on testimisel osutunud puhtaks. «Kõik antud proovid, mida testiti, nendega oli kõik väga hästi ja korras. Seda juhtumit kui sellist ei olnud olemas. Tavaliselt ei räägita pärast A-proovide läbivaatamist mitte midagi. Mul on kahju, et mulle liiga tehti,» ütles Šmigun-Vähi.

Endine suusataja lisas, et vastuste saamiseks tuleks pöörduda hoopis Rahvusvahelise Olümpiakomitee poole. «Mul ei ole siia mitte midagi juurde lisada. Seda juhtumit enam ei eksisteeri,» sõnas ta.

«Kui ma 2014. aastal otse-eetris olin, ütlesin, et pole sportlaskarjääri jooksul kordagi keelatud aineid tarvitanud. See on nii ka jätkuvalt,» kinnitas Šmigun-Vähi.

Kuid miks kohtukaasus sedavõrd pikaks venis ning mille üle vaidlesid advokaadid? «Need juhtumid olid kaheksa aastat tagasi. Kogu see asi on niivõrd pika perioodi peale läinud ja on arusaadav, et asjad võtavad aega,» ütles Šmigun-Vähi, kuid ei soostunud täpsustama, mille üle vaidlus käis. «Kui on asjad lahendatud, siis ma ei arva, et nendel peaks pikemalt peatuma. Kõik asjad on ära räägitud.»