Video: publikule keskmist sõrme näidanud venelanna kerkis Austraalia lahtiste halvimaks kaotajaks

Žest ei jäänud märkamatuks, seda enam, et Putintseva käitus ebaviisakalt juba pärast esimese ringi mängu, olles alistanud tšehhitari Barbora Strycova. «Mina surusin tal normaalselt kätt, tema aga pigistas nii, et ai-ai!» kirjeldas Strycova pärast. Kui tšehhitar protestis, kostitas Putintseva teda paari solvava sõnaga. Kaks naist on samal teemal varemgi tülitsenud, sest 2014. aastal pahandas Strycova talle ulatatud lõdva käe peale ning õpetas Putintsevat, kuidas käesurumine tenniseetiketi kohaselt tegelikult käib. Videot vaadates võib eeldada, et venelannal ei olnud see sõnavahetus siiani meelest läinud.