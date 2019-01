Eesti käsipalliklubidel ees tähtsad lahingud Balti liigas

A-tugevusgrupis pole Eesti klubide hetkeseis kiita – Kehral on tabelis kuus kaotust ja Serviti on võitnud neljast kohtumisest ühe. ZTR juhib kümne punktiga kuuest mängust, järgnevad Minski SKA kaheksa (5), Klaipeda Dragunas kuue (4) ning Cocks kahe (3) silmaga. Ebaühtlane mängude arv annab veel võimalusi meie tiimidelegi, sest veerandfinaalipääsuks oleks vaja lõpetada põhiturniir esiviisikus.

«Keeruline muidugi, aga tuleb hakkama saada,» sõnas Kehra peatreener Kaupo Liiva. «Kõige olulisem sel nädalal on ehk see, et mängijad terveks jääksid. Martin Nerut langes põlvevigastusega rivist, ent õnneks on Janar Mägi ja Andrei Vahnovitš tervenenud. Trennid on olnud positiivsed, aga kuuajalise mängupausi järel on raske öelda kui heas seisus oleme.»