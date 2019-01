Kehra alistas Coopi, Viimsi sai esimese võidu

Üllatust siiski ei sündinud ja Kehra võttis 36:32 võidu. Jankovski viskas võitjate kasuks üheksa, Strazdinš seitse ning Lees viis väravat. Tasub märkida, et Kehra neli välismängijat tabasid kokku 23 korda. Coopi poolel jäi Kase arvele üheksa väravat, Priit Jõks lisas kuus ja Mathias Rebane viis tabamust.

Tapal oli külalismeeskond püüdmas hooaja esimest võitu, senine ainus punkt tuli tabelisse just avaringimängust Tapa vastu. HC Viimsi/Tööriistamarket saigi paremini minema, pidurdamatu oli Andre Sild, kelle kolme tabamuse järel juhiti 3:1. Mihkel Vaher tabas veel karistusviske, kuid tapalased tegid seepeale 4:0 vahespurdi ning läksid omakorda ette 5:4.

Edu hoiti poolajavileni ning Viimsi juhtis puhkepausile minnes 16:13. Riietusruumist väljus parema hooga Tapa ning Marek Palmsalu kaks väravat ja Jaanise täpne karistusvise tõid tabloole jälle viigi! Viimsilased said korraks veel ette, kuid Tapa tegi uue 3:0 spurdi ning Jaanise viskest tuli 19:17 – esmakordselt enam kui minimaalne edu.