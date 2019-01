Ootamatu elupööre: Eesti endine tippkarateka uuendab Los Angelese prügiäri

Kuigi Ave Karbile Los Angelese getod meeldivad – seal on ehe elu, väidab ta, nii mõnestki majast jõllitavad vastu kuuliaugud –, ei vii töised kohustused teda sinna just tihti. Nagu viivad mitmeid tema kolleege. «Nad kuulevad iga natukese aja tagant tulistamist,» lausub Karp.

Tema isiklik vastutuspiirkond Los Angeleses on palju rahulikum. See jääb rikaste ja ilusate Beverly Hillsi kõrvale.

«Seal elavad inimesed, kes on haritumad, palju on advokaate,» räägib Karp (36). «Nad vähemalt maksavad arved ära, aga nendega on raske asju ajada – nende ego pärast. Getos egoprobleemi ei ole, aga seal ei maksta arveid.»

Karp, eelmise kümnendi mitmekordne Eesti meister karates, on viimased poolteist aastat aidanud Los Angeleses läbi suruda muutusi, mis globaalses plaanis on küll hädavajalikud, kuid igal üksikul juhul paljudele vastukarva. Ta näeb vaeva selle kallal, et Ameerika suuruselt teine linn nüüdisajastaks viimaks ometi oma prügimajanduse.

«Võiks arvata, et see on suur linn ja paljudes asjades teistest ees, aga ei ole nii,» sedastab Karp. «Mingid asjad on siin ajast ja arust, sest suures linnas on raske uusi asju läbi suruda. Kõik võtab kaua aega.»