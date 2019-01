Marko Kilp: punktikohad on jäänud ületreenimise taha

Pärast Tour de Skid osales Kilp veel Dresdeni linnasprindil, kus sai vabatehnikas 54. koha. Tulemus näitas, et külmetushaigus ja seljavalu on viimasele paarile nädalale oma jälje jätnud. «Eks see üle kivide ja kändude on olnud, aga ma loodan, et oleme õigel teel. Vähemalt eilne tugevam treening näitas, et asi on paremaks läinud, selg enam häda ei tee ja ka külmetusest hakkan vaikselt võitu saama,» sõnab Kilp.