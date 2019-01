Otepää MK 20! Andrus Veerpalu meenutab aastat 1999: oli väga emotsionaalne

«Ma mäletan, et lumega oli probleeme. Sõjaväelaste abiga saadi rada napilt kokku. See meenub, et oli vähe lund.» tuletab kahekordne olümpiavõitja nüüd ammuseid aegu meelde. «Vastupidiselt praegustele tingimustele, kus lund on palju ja rajad head,» lisab ta, ise äsja rajalt tulnuna.

Nüüdseks on Otepää MK-etapp saanud maailma suusaringkondades juba legendaarseks. Näiteks Team Haanja treener Anti Saarepuu pidi möödunud Tour de Ski ajal pidevalt vastama küsimustele, kas Otepääl ikka piisavalt lund on, et Tehvandi tõus rajale lülitada.

Veerpalu võtab see info naerma. Ta nendib: «Eks see on ikka väga raske rada ja kõik teavad, et siin on raske. Paar üksikut (MK-etappi) on olnud, kus Tehvandi tõusu pole sees olnud. Sellele võib võrdluseks tuua näiteks Faluni kus on raske tõus ja Holmenkolleni, kus on raske rada. Võib tõmmata täitsa nendega paralleeli.»