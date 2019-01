Therese Johaug Postimehele: loodan Otepääl unelmate hoos jätkata

Seda ei tea kunagi, sest taoline paus keset hooaega ei ole tõepoolest tavapärane. Aga ma usun ja loodan, et jälge pole jäänud. Miski ei viita küll sellele, et oleks. Treeningud on sujunud kenasti ja ka vahepealne puhkus kulus marjaks ära. Mu keha ja pea on puhanud ning tunnen end värske ja motiveerituna. Tõeliselt mõnus on tagasi võistluskarussellis olla. Loodan juba sel nädalavahetusel Otepääl ja mõistagi ka edaspidi näidata häid tulemusi.