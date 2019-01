Eesti koondise tugitala tiitlivõistlustest: minu klubikaaslastel pole hea turniir

Senise turniiri kohta ütleks, et kõik on läinud nii, nagu peab – suured on võtnud oma, liigselt pole üllatusi olnud. Võibolla Austria nõrk esinemine oli ootamatu, neil on ikkagi pea pooled pallurid Bundesligast. Ka tõsiasi, et Katar oma võimalused Egiptuse vastu maha mängis, oli väike üllatus.