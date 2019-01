Käsipallitreener: esimesed 15 minutit magasime ja viimasel veerandtunnil uinusime jälle

Kohtumise algul oli Kehra suurtes raskustes pallide väravasse toimetamisega, pidevalt maandusid need blokis või Venemaa väravavahi Vitali Šitsko kätes. Vaid suurepäraseid tõrjeid teinud Mikk Aasmaa hoidis seisu viisakana, ent Cocks sai siiski 11 minutiga 6:1 juhtima. Vahe kasvas soomlaste vaatenurgast parimal juhul kaheksa väravani, kui 25. minutil juhiti 15:7.

Kehralased tegid tugeva lõpu ning Kaspar Leesi kiirrünnakuvärav tõi vaheajaks tabloole numbrid 16:11. Eesti meistriliiger tõestas, et tänavu Meistrite liigas edukalt mänginud Cocksi vastu kaotama ei tuldud. Teist pooltundi alustati võimsa tagaajamisega, vahe sulas ning 42. minutiks vähenes kaotusseis minimaalseks – 20:21. Cocksil muutis mängu kiiremaks ja pidurdamatult hakkas tabama meeskonna kapten Teemu Tamminen.

«Esimesed 15 minutit magasime ja viimasel veerandtunnil uinusime jälle,» põrutas Kehra peatreener Kaupo Liiva. «Vahepeal tegutsesime pool tundi väga hästi ja Meistrite liiga tiimi vastu nii mängimine annab positiivse laengu. Aga 18 tehnilist viga on liig ning olulistel hetkedel ehk alguses ja lõpus nii tegutsemine jääb hinge kriipima.»

«Avapoolaeg oli parem kui teine, aga tervikuna oli pallikaotusi ja realiseerimisprobleeme liigselt,» tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Teise poolaja esimese 11 minutiga viskasime ühe värava – nii läheb vastane paratamatult püüdmatult eest. Punkte oleks hädasti vaja, nii et püüame neid pühapäeval Minski SKA käest saada.»

Põlvalaste juhendaja leidis siiski ka positiivset: «Võitlust oli piisavalt, meeskonna motivatsioon on kõrgel, pingilt toetatakse platsilolijaid ehk siis tiimis on selline hea ja positiivne foon. Kaitse ja väravavahidki tegid täna hea mängu ning paljud noored said hindamatuid kogemusi.»