Pulleritsu kolumn: millal hukkub Eesti sport?

Eesti tippsport toetub täna pere- ja eratiimidele. Kelly Sildaru on aidanud tippu tema isast treener Tõnis Sildaru.

Eesti spordi edu, kui mäletate, pidi pessimistlike prognooside järgi otsa saama siis, kui karjääri lõpetavad nõukogude süsteemis tuule tiibadesse saanud sportlased. Tagantjärele tarkuse ehk täppisteaduse abil teame, et nii see siiski ei läinud. Ei Andrus Veerpalu ega Kristina Šmigun-Vähi, ei Erki Nool ega Gerd Kanter, kui nimetada olümpiavõitjaid, polnud mingid vene aja põlvkonna kasvandikud.