Kein Einaste töötab Dario Cologna treenerina

«Huvitav ja kihvt väljakutse. Minu ülesanne on kogu treeninggrupi treeningute korraldus ja igapäevane läbiviimine. Eks meil on ka peatreener kõigi treeninggruppide üleselt, aga igapäevaselt on Dario minu grupis ja kogu treeningtöö ja -analüüs on minu vastutada,» selgitab Einaste, millised on ta ülesanded Šveitsi koondise juures. Sel hooajal on ta käinud kaasas kõigil MK-etappidel ja alles järgmise nädala võistlus Rootsis Ulricehamnis jääb treenerite roteerumise tõttu vahele.

Šveitslased jõudsid Einaste palkamiseni tutvuste kaudu – eestlane tundis norralasest sprindikoondise treenerit, kelle töö juustu- ja kellademaal otsa sai. Kuigi sprindigrupi uksed pandi kinni, pääses Einaste Davosi mehi treenima. Kuigi tegu on kuu aja pärast 34 sünnipäeva tähistava spordimehe esimese tõsisema treeneritööga, siis midagi etemat oleks raske ette kujutada. «Kes vähegi sporti teab, siis Šveits on Euroopas üks edumeelseimaid spordiriike. Siit väga kerge kõrgemale ronida pole,» tõdeb Einaste.

Pole vist vaja öeldagi, et tema praegune igapäev ja Eesti koondises kogetu erinevad kui öö ja päev. «Mul on üks hea lause, aga siis te panete selle kohe pealkirjaks,» vastas Einaste esimese hooga Eesti ajakirjanike võrdluspalvele. «Kui sa oled FC Elvas mänginud ja nüüd oled FC Barcelona treener ning küsitakse, millise pilguga vaatad praegu FC Elvat, siis … Nii hull see asi muidugi ei ole, aga (Eestis) ei ole praegu roosiline olukord.»

Kauaks Einaste võiks Šveitsi koondise juurde rääkida, ta ei avalikustanud. Lepingupikkusest pole mõtet rääkida, sest kõik sõltub ju niikuinii tulemustest. «Surve on suhteliselt suur ja latt kõrgel,» selgitab peaasjalikult distantsimeestega töötav Einaste.

«Meil on vaja medaleid. Kui meil on üks mees neljakordne Tour de Ski võitja ja neljakordne olümpiavõitja, siis neljas koht ei ole see, millega juhtkond üleval ülemäära rahul on,» vihjas Einaste Cologna tänavusele parimale tulemusele MK-sarjas. «Suures pildis oleme teinud okei hooaja, aga poodiume napib.»

Raske MK-sari tähendab, et šveitslaste fookus on suunatud selgelt edukale esinemisele veebruarikuisel MMil. Nõnda jäid peaaegu kõik juba tiitlivõistluste pileti kindlustanud (Šveitsis on koha normiks koht MK-etapi 15 parema seas) sportlased vormi timmima ja Otepääl stardivad suuresti järgmise põlvkonna suusatajad.

MMil on mõistagi suurim lootus Cologna peal ja seda just kindlal distantsil. «Mehel, kes on võitnud kolm olümpiat järjest 15 kilomeetri klassika või uisu, on kõige reaalsem 15 klassikat,» räägib Einaste hoolealuse sihtidest. «Aga eks ta on juba 32 ja keegi kiiremaks sellises vanuses füsioloogiliselt enam ei lähe. Praegu on tal kavas kõik kolm distantsi: 15, 30 ja 50 kilomeetrit. Kui tuleb suur grupp, siis on kindlasti mehi, kes on lõpuspurdis temast kiiremad, nii et ma arvan, et 15 klassikas võiks tal olla kõige suurem variant.»