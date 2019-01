Kuhu on jäänud Eesti suusasprinterite punktikohad?

Ruka, klassika: Marko Kilp 46., Raido Ränkel 47.

Lillehammer, vabatehnika: Ränkel 38., Kilp 72.

Davos, vabatehnika: Kilp 39.

Toblach, vabatehnika: Kilp 55., Ränkel 59.

Val Muestair, vabatehnika: Ränkel 48.

Dresden, vabatehnika: Kilp 54.

Need on Eesti kahe kõige nimekama sprinteri tulemused tänavusest hooajast. Distantsisõitjal, aga tänavu enda kohta head sprindikiirust näidanud Karel Tammjärvel on sinna lisada kaks tulemust 40 parema seas. Midagi on selgelt metsa läinud.

Kilp, kelle karjääri seni parimaks tulemuseks on jäänud möödunud hooajal Ruka sprindis teenitud 11. koht, tõdeb, et soov püüda Sinilindu on tema tulemustele mõju avaldanud. «Tahtmine oli suur. Tõstsime kõvasti koormusi. Spordimehe hing tahab alati paremaks saada – kui näed, et tulemust juba natukene tuleb, siis tahad veel ja veel. Natukene sai üle vindi keeratud,» selgitas ta.

Team Haanja treener Anti Saarepuu on hinnanguga nõus: «Tegime Markoga teadlikult mäestikus väga tugevaid treeninguid. Nagu ta ütles, siis kui teha täpselt samamoodi kui eelmisel aastal, siis maailmale ta kuidagi lähemale ei saa. Võib-olla läksime natukene ahneks ja maksime lõivu just hooaja esimesel poolel.»

Tippkiiruse puuduse üle kurtva Ränkeli puhul on probleem vastupidine. «Raido võttis väga rahulikult ja ei käinud kooli tõttu mäestikutrennis,» rääkis Saarepuu. «Raido pidi vähemalt kahest laagrist kooli tõttu loobuma, mis on natukene negatiivne. Väikesi põhjuseid on palju.»

Sähvatust võib täna loota ka näiteks Henri Roosilt, aga suure huviga tasub jälgida Tammjärve liikumist: olud on Otepääl lumiselt keerulised ja distantsimees ise on seniste sprintidega hamba verele saanud.