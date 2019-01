40. koha saanud Mariel Merlii Pulles: hea eelsõit enne U23 MMi

40. koht 56 naise konkurentsis oli igati viisakas resultaat. «Tulemusega olin rahul, sest see oligi väike eelsõit enne esmaspäevast U23 MMi (Lahtis),» selgitas sportlane, et tema fookus on juba Soomes toimuval tiitlivõistlusel ja sealsel sprindil. Sihti ta seada ei oska: «Kõigepealt tuleb (veerandfinaali) sõita ja siis vaatame, kuidas läheb. Ette ei oska öelda.» MMi tõttu ei saa ta ka homses pikemas sõidus starti tulla, sest stardib juba täna õhtul Soome poole.