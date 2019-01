Ilusa üllatuse teinud Tammjärv: jätsin Pellegrino selja taha!

«Oli väga hea sõit, tundsin end hästi. Lootsin enne kvalifikatsiooni ikka edasipääsu,» ütles Tammjärv pärast ajasõitu. Ta lisas, et tänane hea sõit oli tingitud ka väga headest suuskadest. «Kui väljas võisteldes on meil kaks-kolm hooldemeest, siis praegu on neid kaks ruumitäit. Võib-olla segas lumesadu ka täna natuke kaarte,» ütles Tammjärv.